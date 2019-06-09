وزير خارجية قطر: نسعى لإنهاء التصعيد بين إيران وأمريكا

وقال وزير الخارجية القطري: "نحاول تجاوز الخلافات بين إيران وأمريكا. نخشى من أن تؤدي الحسابات الخاطئة إلى التصعيد".
وأضاف "قطر تحترم السياسة الأمريكية بشأن إيران، لكن لدينا تقييمنا المختلف للوضع".
وأتم محمد بن عبد الرحمن "يوجد ضغط كبير على الاقتصاد الإيراني، لكن طهران عاشت تحت العقوبات 40 عاما وبقيت على قيد الحياة".
وتشهد العلاقة إيران والولايات المتحدة توترات كبيرة منذ انسحاب واشنطن، في 2018، من الاتفاق النووي الإيراني، وتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران.
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