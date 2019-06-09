تفجير دورية لتنظيم "قسد" بالرقة يوقع 16 من أفرادها بين قتيل وجريح

وقع اليوم الأحد 9 يونيو/حزيران ،تفجير عنيف استهدف دورية تابعة لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأدى لوقوع عناصر الدورية ما بين قتيل وجريح.

وقال مراسل "سبوتنيك" في الرقة، إن مجموعة مجهولة استهدفت بعبوة ناسفة بعد ظهر الأحد، إحدى دوريات تنظيم "قسد" التابع للجيش الأمريكي أثناء مرورها بالقرب من السجن المركزي على طريق الرقة الحسكة (شمال مدينة الرقة بنحو ١٥ كم)، ما أدى الى وقوع عناصر الدورية البالغ عددهم 16 مسلحا، قتلى ومصابين، وتدمير سيارات الدورية.