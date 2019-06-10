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12:02 10 يونيو/ حزيران 2019
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    قارب يحمل مهاجرين في المتوسط

    وكالة: تونس ترفض السماح لسفينة مصرية على متنها مهاجرون بدخول موانئها

    © REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI
    العالم العربي
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    لا تزال سفينة مصرية أنقذت، قبل عشرة أيام، 75 مهاجرا في المياه الدولية عالقة قبالة سواحل تونس التي لم تسمح سلطاتها برسوها في موانئها، بحسب ما أعلن يوم أمس الأحد الهلال الأحمر.

    وكانت السفينة المصرية "ماريديف 601" التي تعمل لصالح شركة نفطية قد أنقذت في 31 مايو/أيار 75 مهاجرا كانوا على متن زورق تعطل محركه، وكانوا حينها داخل المياه الإقليمية التونسية على بعد 25 ميلا من ميناء مدينة جرجيس التابعة لولاية مدنين.

    ولم تسمح لهم السلطات التونسية بالرسو ودخول ميناء جرجيس حتى اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

    مهاجرين قبالة سواحل ليبيا، 10 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Guglielmo Mangiapane
    أربع دول أوروبية تستقبل مهاجرين أنقذتهم سفينة ألمانية في البحر المتوسط

    والأحد قدم فريق من مكتب الهلال الأحمر في المدينة التونسية الساحلية المساعدات والرعاية الصحية للمهاجرين الذين يعاني بعضهم من المرض، بحسب ما أعلن رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي في مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الفرنسية.

    وفي اتصال أجرته معه وكالة الأنباء الفرنسية رفض قبطان السفينة الإدلاء بأي تصريح.

    وكان القبطان قد ناشد السلطات التونسية قبل ستة أيام السماح لسفينته بالرسو "بصفة عاجلة" في ميناء جرجيس.

    وقال مسؤول في وزارة الداخلية التونسية طالبا عدم نشر هويته إن "المهاجرين يريدون أن يستقبلهم بلد أوروبي".

    وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أشارت، مطلع يونيو/حزيران، إلى أن المهاجرين الذين انطلقوا من ليبيا "بحاجة ماسة للمياه والغذاء والألبسة والأغطية وبخاصة للرعاية الطبية".

    وتتوزع جنسيات المهاجرين على 64 بنغلادشيا وتسعة مصريين ومغربي وسوداني، وبينهم 32 طفلا وقاصرا على الأقل.

    وأكدت لورينا لاندو، رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في تونس استعداد المنظمة لتوفير الدعم. وقالت "نحن على أتم استعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة في ما يتعلق بتوفير المأوى والرعاية الطبية والغذاء والدعم النفسي والاجتماعي للناجين".

    وانسحبت معظم قطع البحرية التي كانت تتولى إجراء الدوريات قبالة ليبيا في السنوات الأخيرة، في حين تواجه سفن المنظمات الإنسانية عراقيل قضائية وإدارية.

    ومطلع أغسطس/آب الفائت، سمحت السلطات التونسية على مضض برسو سفينة الشحن "ساروست 5" وإنزال أربعين مهاجرا غير قانوني منها "لأسباب إنسانية" وبعد أن أمضوا أياما طويلة في البحر.

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    أخبار تونس, الهجرة غير الشرعية, الحكومة التونسية, تونس, مصر
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