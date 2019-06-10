قرار عاجل من السعودية بشأن اليمن ووصول أول طائرة إلى عدن

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المركز أطلق الحملة بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأشارت الوكالة إلى بدء توزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1800 نازح من متضرري السيول.
#مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يطلق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لمتضرري السيول في #عدن و #لحج بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في #اليمن و #البرنامج_السعودي_لتنمية_وإعمار_اليمن.https://t.co/caVPYuH3k2#واس pic.twitter.com/SGFELzMBzT— واس (@spagov) June 10, 2019
ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج.
كما أفادت قناة "الغد المشرق" اليمنية، بصول أول طائرة ضمن الجسر الجوي بين الرياض وعدن لإغاثة المتضررين من السيول.
#عاجل | وصول أول طائرة ضمن الجسر الجوي بين #الرياض و #عدن لإغاثة المتضررين من السيول#الغد_المشرق pic.twitter.com/MOh19NRsqx— قناة الغد المشرق (@alghadye) June 10, 2019
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