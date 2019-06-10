قرار عاجل من النائب العام السعودي

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو، يظهر شابين، قام أحدهما بتحريض مرافقه بإطلاق النار على سيارة متوقفة والمنزل، مع تداول بعض العبارات غير اللائقة.
وأكدت النيابة العامة متابعتها ورصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
لعيون ثامر اطلاق نار على سياره متوقفه ومنزل ؟؟ @Ruh_Rd @kamnapp pic.twitter.com/fMQnSVWJEv— آكشن#النصر 🇺🇦 (@aux_e6) June 2, 2019
ونشرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق منشورا لفتت فيه إلى قانون الذخائر والأسلحة في البلاد والعقوبات المترتبة على خرق هذه القوانين، قائلة في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "أخي المواطن. أخي المقيم.. كُن واعياً بالضرر البالغ والداهم جراء إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر، متمنين للجميع أفراحاً آمنة".
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