التحالف: السفينة الإيرانية "سافيز" تشكل تهديدا للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب

أعلن المتحدث باسم تحالف باسم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، العقيد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لإنهاء "الانقلاب".

وقال المالكي "نعمل لإيجاد أرضية صلبة لكافة الأطراف السياسية لإيجاد حل للأزمة اليمنية".

قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في #اليمن ": إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بـ #جازان.#واس pic.twitter.com/F96CQME1s0 — واس (@spagov) June 5, 2019

وأضاف "أصدقاء اليمن يعملون من أجل انعاش الاقتصاد اليمني".

وأشار إلى أنه تم إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة "سافيز" في البحر الأحمر، وأكد أن السفينة سافيز تشكّل تهديداً مستمراً للملاحة والتجارة البحرية في باب المندب.