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19:59 10 يونيو/ حزيران 2019
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    جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا

    المبعوث الأمريكي لسوريا يجتمع مع مسؤولين مصريين

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لسوريا جيمس جيفري ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبيرن، سيلتقيان مع مسؤولين مصريين وقيادة الجامعة العربية، يوم الثلاثاء، لمناقشة النزاع المستمر في سوريا.

    واشنطن — سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "السفير جيفري ورايبيرن سيلتقيان مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، وكذلك قيادة الجامعة العربية لمناقشة النزاع المستمر في سوريا، والجهود تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254".

    عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان
    © AFP 2019 / NOORULLAH SHIRZADA
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    وأضاف بيان الخارجية أن جيفري سيقدم أحدث التطورات حول الجهود الدولية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وتقوم الولايات المتحدة بعمليات في العراق وسوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وفي سوريا تقوم قواتها بهذه المهمة، من دون موافقة سلطات البلاد.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2018، سحب القوات الأميركية التي يقدر عددها بحوالي ألفي عسكري، من سوريا، بعد ذلك أعلنوا في واشنطن أن حوالي 400 عسكري أميركي سيبقون في البلاد.

    وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (الإرهابيان المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

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    الولايات المتحدة, مصر, سوريا, أمريكا
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