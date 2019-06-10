"قسد" مدعومة بالتحالف تقتحم بلدة بدير الزور لرفعها العلم السوري وتقتل مدنيا

اقتحمت فصائل من "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من التحالف الأمريكي قريتي أبو النيتل والنملية بريف دير الزور الشمالي بعد رفع علم الجمهورية العربية السورية في البلدتين.

وقالت وكالة "سانا" أنه "استشهد مدني وأصيب آخر بجروح جراء قيام عناصر من ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي باقتحام قريتي أبو النيتل والنملية بريف دير الزور الشمالي والاعتداء على سكانهما بسبب رفعهم علم الجمهورية العربية السورية".

ولفتت الوكالة إلى أن "معظم مناطق ريف دير الزور الواقعة تحت سيطرة ميليشيا "قسد" تشهد احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطرد هذه الميليشيات المدعومة من الاحتلال الأمريكي من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين كما تسبب إطلاق الرصاص الحي على المظاهرات خلال الشهر الفائت من قبل "قسد" باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين".

ووقع يوم أمس الأحد 9 يونيو/حزيران ،تفجير عنيف استهدف دورية تابعة لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأدى لوقوع عناصر الدورية ما بين قتيل وجريح.

وقال مراسل "سبوتنيك" في الرقة، إن مجموعة مجهولة استهدفت بعبوة ناسفة بعد ظهر الأحد، إحدى دوريات تنظيم "قسد" التابع للجيش الأمريكي أثناء مرورها بالقرب من السجن المركزي على طريق الرقة الحسكة (شمال مدينة الرقة بنحو ١٥ كم)، ما أدى الى وقوع عناصر الدورية البالغ عددهم 16 مسلحا، قتلى ومصابين، وتدمير سيارات الدورية.

وفي الثاني من الشهر الجاري وقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات تنظيم (قسد) المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.