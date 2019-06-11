عسكري سوداني يكشف مقترح رئيس وزراء إثيوبيا لحل الأزمة

أكد الفريق صلاح الشيخ المراقب للأحداث في الخرطوم، الأنباء التي تتردد حول ترشيح ثمانية مدنيين من قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل سبعة عسكريين من المجلس العسكري في المجلس السيادي.

وقال الشيخ لـ"سبوتنيك"، إن ذلك الاقتراح مقدم من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وتابع: "لكن هناك حالة من فقدان الثقة بين الطرفين، وهو ما يؤدي الى عدم التفاهم وذلك بعد فض الاعتصام وسقوط قتلى".

وأضاف الشيخ أنه يمكن الوصول الى حل للأزمة بين الطرفين وذلك من خلال تدخل وسطاء يتم الوثوق بهم.

وأكمل: "ربما يتم تعليق العصيان المدني اليوم، خاصة بعد أن قدمت لجنة التحقيق في الأحداث عدد من المسئولين المتهمين بقتل المعتصمين".

وأتم الشيخ أن الأزمة تكمن في أن قوى الحرية والتغيير تتهم المجلس العسكري بأنه من يرتكب كل الجرائم، وأي شخص يصاب أو يقتل فالحرية والتغيير تتهم المجلس العسكري بقتله، وهو "أمر مبالغ فيه وغير منطقي".