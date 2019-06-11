الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بالقنابل أطلقتها "النصرة" فوق تل ملح

وذكرت "سانا" أن وحدات الجيش السوري "أسقطت طائرة مسيرة دون طيار مذخرة بقنابل لإرهابيي "جبهة النصرة" في محيط قرية تل ملح شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي قبل وصولها إلى القرية واستهدافها منازل الأهالي وممتلكاتهم".

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات أخرى من الجيش ردت بضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على الاعتداءات مستهدفة خطوط إمداد "النصرة" ومحاور تحركها في أطراف بلدة كفرزيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي أيضا.

بالتوازي مع معارك الشمال، تصدى الجيش السوري لهجوم إرهابي شنه مقاتلون من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي على نقطتين عسكريتين شرق تدمر في ريف حمص.

وبحسب "سانا"، اشتبكت وحدة من الجيش السوري مع مجموعات إرهابية من فلول "داعش" (المحظور في روسيا) هاجمت الليلة الماضية نقطتين للجيش غرب المحطة الثالثة بريف تدمر.

وأفادت الوكالة أن فلولا من تنظيم "داعش" الإرهابي تنتشر في بعض مناطق البادية السورية وتحاول الاعتداء على التجمعات السكنية والنقاط العسكرية حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقتها لتأمين البادية.

يترافق ذلك مع معارك عنيفة تشهدها محاور ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي في إطار العملية التي أطلقها الجيش السوري لاستعادة وتحرير المناطق التي تسيطر عليها "النصرة" وحلفاءها في أرياف حماة وإدلب.

ونفذ الجيش السوري عمليات مركزة على مواقع المسلحين وخطوط إمدادهم وتحركاتهم في محيط قرية معرشورين بريف إدلب الجنوبي، واستهدف مواقعهم بضربات مدفعية وصاروخية في أطراف قريتي مورك وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.