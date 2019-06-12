مقتدى الصدر يقدم دعوة إلى محمد بن سلمان بشأن قبور "بقيع الغرقد"

دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري العراقي، أمس الثلاثاء، المملكة العربية السعودية وخاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إعادة بناء قبور "بقيع الغرقد".

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "الثامن من شوال هو ذكرى هدم قبور بقيع الغرقد في المملكة العربية السعودية، على يد شرذمة شاذة منحرفة تدّعي وصلا بالإسلام زورا وبهتانا. ومر على ذلك العشرات من السنين، وكانت المملكة ترزح فيها تحت وطأة المتشددين قاطعي الرقاب وضاربي السياط".

وأضاف: "أما في يومنا هذا، فإن المملكة تسعى بصورة فاعلة لتصحيح المسار ونبذ التشدد وتحاول نبذ الطائفية للخلاص من المتشددين أعلاه، مضافا إلى انفتاحها على جيرانها وعلى الأديان والعقائد شتى".

وتابع الصدر بالقول: "أجدد دعوتي إلى المملكة العربية السعودية، وإلى ولي العهد على وجه الخصوص، إلى إعادة بناء قبور بقيع الغرقد، ففي ذلك رضا الله وإنهاء للصراعات الطائفية التي ملأت المنطقة وازدادت بعد هدمها".

وكان هدم قباب قبور "بقيع الغرقد" من قبل السلطات السعودية قبل عشرات السنوات باعتبارها "بدعة" قد أثار غضب الطائفة الشيعية.