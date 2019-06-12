المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يبعث برسالة من خلال صورة محمد صلاح

بعث أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، برسالة لقطاع غزة من خلال صورة للاعب المصري الدولي، محمد صلاح.

ووجه أدرعي في تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، رسالة لأهالي قطاع غزة عبر صورة لمحمد صلاح، وهو يصطاد السمك، بضرورة تعلمهم فوائد السمك والصيد منه.

وقال أدرعي:

صيد الأسماك في قطاع غزة هو أحد أهم المجالات الاقتصاديّة الّتي يعتمد عليها الصّيادون للرّزق. وأيّ سمك في العالم أطيب من سمك غزّة؟!

يا سكان #غزة لا تسمحوا لبعض القادة الإرهابيّين الذين يصرون على مواصلة اطلاق #البالونات_الحارقة لحرق الحقول في #إسرائيل دون الاكتراث بكم ليحرمانكم ما رزقكم الله.. يا @MoSalah علِّم قادة الإرهاب فوائد السّمك يا #فخر_العرب…#محمد_صلاح pic.twitter.com/U3Q73SusyK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2019

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

لكن للأسف وبسبب مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة اضطرت إسرائيل لتقليص مسافة الصيد ليضر الإرهاب المنطلق من غزة بسكان القطاع أولًا وأخيرًا. فلا تسمحوا لبعض القادة الإرهابيّين بحرمانكم ما رزقكم الله. محمد صلاح… علِّم قادة الإرهاب فوائد السّمك يا فخر العرب.

ويشار إلى أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي، قد نشر صورة على حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يصطاد السمك، أثناء قضاءه عطلته السنوية في مدينة الغردقة المصرية، على ساحل البحر الأحمر.