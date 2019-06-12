أول لقطات من داخل مطار أبها بعد استهدافه

تظهر مجموعة من الصور والفيديو حالة مطار أبها في جنوب السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين.

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أنه يجري العمل لتحديد نوعيته.

كما أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في وقت سابق اليوم، قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

ونشرت قناة "العربية"، فيديو يظهر أن "حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي".

من جانبها، أدانت السفارة الأمريكية بالسعودية بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها بالسعودية.

وقالت السفارة الأمريكية بالرياض على موقعها الرسمي بموقع "تويتر": "نيابة عن السفير جون أبي زيد وجميع منسوبي البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها واستهداف المدنيين الأبرياء".

وأضافت: "نعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

On behalf of Ambassador #Abizaid and the entire U.S Mission in Saudi Arabia, we condemn in the strongest possible terms the Houthi attack on innocent civilians at #AbhaAirport. We wish those injured a speedy recovery. pic.twitter.com/SO2JheS9Ia — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) June 12, 2019

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.