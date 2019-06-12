إسرائيل تفرض حصارا بحريا على قطاع غزة حتى إشعار آخر

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض حصار بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر، ردا على استمرار إشعال الحرائق بواسطة "البالونات الحارقة" الآتية من القطاع إلى المستوطنات المجاورة.

القاهرة — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الأربعاء "في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تقرر مساء اليوم فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر".

وفي حدث هو الأول من نوعه منذ عدة أسابيع، اندلعت عدة حرائق في منطقة غلاف غزة، مساء اليوم، الأربعاء.

وقال الصحفي الإسرائيلي، متان تسوري، مساء اليوم، الأربعاء، إن ستة حرائق اندلعت في منطقة غلاف غزة، جراء إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، والطائرات الورقية المشتعلة من قطاع غزة إلى المستوطنات القريبة من القطاع.

ونشر تسوري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أنه لم يصب أحدا جراء إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، وبأن الحرائق تنتشر بشكل كبير، وبأن سيارات الإطفاء تحاول إطفاء تلك الحرائق، في وقت أرفق فيديو حول هذا الأمر.

#عاجل في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تقرر مساء اليوم فرض طوق بحري على قطاع #غزة حتى إشعار آخر — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2019

ومن جانبه، أكد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، مساء اليوم، الأربعاء، أن 3 بالونات هيليوم حارقة انطلقت من قطاع غزة، وانفجرت في مستوطنة أشكول، وهو الحريق أو عدة حرائق اندلعت للمرة الأولى منذ نهاية مارس/آذار الماضي، مع وقف إطلاق النار بين الجانبين، الإسرائيلي والحمساوي في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة عبرية إنه رغم التفوق العسكري الإسرائيلي، فإن الجيش لا يملك حلولا لبالونات الهيليوم الحارقة في غزة.

גם היום: שדה חיטה עלה באש באזור נחל-עוז. עשרות דונמים הלכו לאיבוד באש טרור הבלונים. pic.twitter.com/oYzN5Oheen — matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) June 12, 2019

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في السابع من مارس/آذار الماضي، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بالتوجه إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية وأجنبية لإيجاد حلول لظاهرة البالونات الحارقة، التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.