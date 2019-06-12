ظريف يتحدث عن 3 دول عربية تعتقد أن الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بأمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن هناك ثلاث دول عربية تعتقد أنها الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بأمريكا.

#عاجل | وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي: هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تحافظ على أمنها من خلال علاقاتها بأميركا@JZarif — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2019

وفي حوار خاص للتليفزيون "العربي"، اليوم، الأربعاء، ادعى ظريف أن البيانات الختامية لقمم مكة لم تعبر عن مواقف الدول العربية والخليجية، وبأن تلك البيانات عبرت عن إحباط السعودية، لعدم وجود إجماع على تأييد مواقفها.

#عاجل | وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي: البيانات الختامية لقمم مكة لم تعبر عن مواقف الدول العربية والخليجية@JZarif — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2019

وتابع ظريف:

وقفنا إلى جانب قطر في مواجهة الحصار المفروض عليها من قبل أربع دول.

#عاجل | وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي: وقفنا إلى جانب قطر في مواجهة الحصار المفروض عليها من قبل أربع دول@JZarif — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2019

وأضاف وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي:

الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح، وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة.

#عاجل | وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي: الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة@JZarif — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2019

وفي حواره المطول، قال ظريف:

إن إيران لم تطلب وساطات من أي طرف، ولكننا نتحاور مع دول صديقة.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتلفزيون العربي: لم نطلب وساطات من أي طرف، والحرب الاقتصادية على إيران هي إرهاب ونحن لن نتحاور مع إرهابيين#حديث_خاص @JZarif pic.twitter.com/zjFKZjWmtq — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2019

واستطرد ظريف: على أوروبا أن تفي بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي وكعضو في المجتمع الدولي، وأنه على الأوروبيين أن يختاروا بين التبعية لأمريكا أو الاستقلال بقراراتهم.

#عاجل | وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون العربي: على الأوروبيين أن يختاروا بين التبعية لأميركا أو الاستقلال بقراراتهم@JZarif — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 12, 2019

وتابع وزير الخارجية الإيراني:

إن الاتفاق النووي مفيد ومؤثر، ولكن أمريكا اختارت أن تتنصل منه، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في كل بياناتها التزام إيران بتعهداتها النووية.