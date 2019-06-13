تداول صورة للنيران المشتعلة في ناقلة النفط بخليج عمان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاشتعال النيران بإحدى ناقلتي النفط اللتين أصيبتا وتعرضتا لأضرار، اليوم الخميس، في خليج عمان.

وقالت البحرية الأمريكية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

وأكد الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفا: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

أول صورة للنيران المشتعلة بناقلة النفط في خليج عمان pic.twitter.com/OFwP8PvZ4L — sooonews (@sooonews) June 13, 2019

وقالت مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وأن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدغس" وترفع علم بنما.