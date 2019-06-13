سجن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق

قضت المحكمة الجزائرية العليا حكمها، اليوم الخميس، بوضع رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت، بحسب موقع "العين".

ووصل سلال، صبيحة اليوم الخميس، إلى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، ووجه القضاء تهما له بالفساد تتعلق بقضية رجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت بمنحهما امتيازات غير مشروعة واستغلال المنصب، بحسب موقع "النهار أونلاين" الجزائري.

يشار إلى أن سلال من الشخصيات المقربة من الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومدير حملته الانتخابية الرئاسية 2014.

في سياق آخر، نشر الطاقم المرافق للمرشح السابق للرئاسة الجزائرية، اللواء المتقاعد علي غديري على صفحته الرسمية "فيسبوك"، خبر توقيفه من طرف قوات الأمن مساء اليوم 12 حزيران /يونيو، من منزله لأسباب مجهولة، منددين بالاعتقال الذي وصفوه بالتعسفي.

وتعيش الجزائر على وقع حملة اعتقالات واستدعاءات غير مسبوقة، أطاحت برجال أعمال ووزراء وساسة في حين تتواصل الإجراءات القضائية ضد عشرات الشخصيات التي كانت في معظمها قريبة من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.