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16:20 13 يونيو/ حزيران 2019
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    علم فلسطين

    بعد إعلان حضور عدة دول عربية... ما الأوراق التي تملكها فلسطين لإفشال ورشة المنامة

    © AP Photo / Nasser Nasser
    العالم العربي
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    مع زيادة عدد الدول العربية المعلن مشاركتها في ورشة المنامة، يبدو أن المحاولات الفلسطينية لانتزاع مقاطعة عربية فشلت في تحقيق أغراضها.

    وتعتزم واشنطن عقد مؤتمر اقتصادي دولي في البحرين يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل؛ للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".

    وتقول فلسطين إن واشنطن تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تمرير صفقة القرن الأمريكية، فيما أعلنت إسرائيل تلقيها دعوة للحضور.

    ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بالبيت الأبيض قوله، إن "مصر والأردن والمغرب مشاركون في ورشة المنامة"، وطرحت هذه المشاركة تساؤلا مفاده: "ما الأوراق التي تملكها فلسطين لإفشال مؤتمر أمريكا في البحرين؟".

    صورة مؤرخة قبل عام 1937 خلال الانتداب البريطاني في فلسطين تظهر العرب يتظاهرون في القدس القديمة ضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويمكن رؤية جمال الحسيني رئيس الحزب العربي الفلسطيني
    © AFP 2019 / WORLD WIDE PHOTOS
    فلسطين معركة وجود لا معركة حدود
    موقف عربي

    أسامة شعث السياسي الفلسطيني، والمستشار في العلاقات الدولية، قال إنه "من المؤسف أن يكون هناك مشاركة عربية في ورشة المنامة التي تعقد في إطار ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية، في حين أن أصحاب القضية الأصليين غير مشاركين".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أي نتائج تخرج عن ورشة البحرين لن يكتب لها النجاح، وليس لها أي مستقبل، باعتبار أن الشارع الفلسطيني لن يقبل بأي محاولات بضخ أموال سخية، فبقدر حاجه للمال، هو بحاجة أكثر للحرية".

    وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية هم من قطعوا الأموال والدعم عن الشعب، وهم سبب الأزمة الحقيقية، لذا لن يكتب لمخططهم النجاح، خصوصا وأن الشارع الفلسطيني لن يقبل أي مقايضة على حقوقه المشروعة".

    وبشأن إعلان حضور العديد من الدول العربية، قال:"بكل أسف الدول العربية غير قادرة على التصدي للإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بصفقة القرن ومشروعات السلام الاقتصادي، والاستثمار التي تأتي على حساب تسوية القضية"، مثمنًا في الوقت نفسه "موقف الدول العربية التي قررت عدم الحضور، على غرار العراق".

    وأنهى حديثه قائلًا:"الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض صفقة أو خطة ما على الشعب الفلسطيني دون إرادته، في ظل ثبات موقفه الداخلي، وسنواصل التصدي لكل المخططات الأمريكية والإسرائيلية".

    البحرين المنامة
    © AFP 2019 / MARWAN NAAMANI
    برلماني عراقي: مؤتمر البحرين بشأن فلسطين يزيد الانقسام العربي
    أوراق فلسطينية

    من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن "مؤتمر المنامة هي الورشة الثانية من خطة العمل الاقتصادية التي تنفذها الإدارة الأمريكية، ضمن الشق الاقتصادي لما يطلق عليها بصفقة القرن، وتأتي بعد الورشة الأولى التي عقدت بواشنطن في مارس/آذار من عام 2018".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "حتى هذه اللحظة لم يتم توجيه الدعوة لإسرائيل لحضور الورشة"، مؤكدًا أنه "سيتم توجيهها في اللحظات الأخيرة قبل انطلاقها بيومين أو ثلاثة، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول العربية".

    وبعد توسع عدد الدول العربية المشاركة في الورشة، قال الرقب أن "الفلسطينيين لا يملكون أي أوراق ضغط على الدول العربية المشاركة".

    وتابع: "نحن في قمة مكة طرحنا أن يكون لنا موقفا عربيًا ضد ورشة المنامة، لكن رفض العرب ذلك خلال الورش المغلقة، وحتى البيان الختامي للقمة لم يذكر فيها ورشة المنامة".

    في الوقت نفسه — والكلام لايزال على لسان الرقب- أكد العرب على موقفهم الداعم للقضية، وأنهم لن يقبلوا بأقل مما يطلبه الفلسطينيون، وأن الموقف الموحد واضح، وهو دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس".

    ومضى قائلًا:"أعتقد أن العرب سيذهبوا لورشة المنامة، لكن للحديث فقط عن الحالة الاقتصادية الفلسطينية، ونثق في إخواتنا العرب أنهم لن يكونوا أداة ضغط على فلسطين في الجانب السياسي".

    العاصمة السعودية الرياض
    © AFP 2019 / HASSAN AMMAR
    أمير سعودي يعلق على وثيقة تنازل مؤسس المملكة عن فلسطين
    مطالب فلسطينية

    وجدد المسؤولون الفلسطينيون تأكيدهم مقاطعة السلطة الفلسطينية ورشة المنامة الاقتصادية، وكانت وكالة "رويترز"للأنباء نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر هويتهم قولهم إن الأردن والمغرب ومصر، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر المنامة، وكانت السعودية والإمارات وقطر أعلنت حضورها المؤتمر، بينما أعلن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أن بلاده لن تشارك فى ورشة المنامة، وكذلك أعلنت العراق عدم مشاركتها.

    وأعربت الحكومة الفلسطينية عن أسفها لإعلان مشاركة دول عربية فى مؤتمر البحرين، وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة إنها:"تعرب عن أسفها الشديد لإعلان كل من القاهرة وعمان المشاركة فى تلك الورشة وتدعوهما وجميع الدول الشقيقة والصديقة للتراجع عن المشاركة فيها".

    وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول تحت غطاء هذه المشاركة تخليق حلول خارج رحم الشرعية الدولية تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها حقه فى تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على حدود 4 عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

    وتابع المتحدث أن تلك المشاركة ستحمل "رسائل خاطئة للولايات المتحدة حول وحدة الموقف العربى من رفض صفقة القرن مثلما تشكل ثغرة تنفذ منها إدارة ترامب لتنحية المقاربة السياسية لحل القضية الفلسطينية لصالح المقاربة الاقتصادية التى تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية إنسانية إضافة لما تشكله تلك الصفقة من انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية واستهتار بمبادرة السلام العربية".

    وزير الخارجية التونسي
    وزير الخارجية التونسي: لم نتلق دعوة لحضور مؤتمر المنامة
    مؤتمر أمريكي

     وأصدرت البحرين والولايات المتحدة، مطلع الشهر، بيانا مشتركا عبرتا فيه عن تطلعهما لورشة العمل المزمع عقدها في البحرين، وأكدتا عمق الشراكة التي تجمعهما وسعيهما المشترك لإنعاش اقتصاد المنطقة ومنح فرصة لشعوب المنطقة، من ضمنهم الفلسطينيين، لعيش حياة أفضل.

    وجاء في البيان: "ستستضيف مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019".

    وأضاف البيان: "ستشكل ورشة العمل هذه فرصة جوهرية للقاء الحكومات والمجتمع المدني والقادة الاقتصاديين بهدف تشارك الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وتوفير الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة والمبادرات التي يمكن التوصل لها باتفاقية سلام".

    وتابع البيان: "ستوفر ورشة السلام من أجل الازدهار نقاشات حول طموح ورؤية قابلة للتحقيق وإطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للفلسطينيين والمنطقة، بما في ذلك تعزيز إدارة الاقتصاد وتطوير رأس المال البشري وتسهيل نمو سريع للقطاع الخاص".

    وأكدت الدولتان أن "بحال تبني هذه الرؤية وتطبيقها، فإنها من الممكن أن تغير حياة الأشخاص وتضع المنطقة على الطريق نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا".

    وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.    

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    الكلمات الدلالية:
    المنامة, فلسطين
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