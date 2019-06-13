في حوادث متفرقة...وفاة ثلاث معلمات وافدات في الكويت

فارقت معلمة مصرية الحياة، أمس الأربعاء، داخل مدرستها المتوسطة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، حيث عثر عليها ملقاة على الأرض داخل دورة مياه المدرسة، كما نقل موقع "القبس".

وذكرت مصادر أن معلمة في العقد الثالث من العمر دخلت دورة المياه لقضاء حاجتها إلا أنها تأخرت، فبادرن زميلاتها بالبحث عنها، وعند العثور عليها كانت ملقاة على الأرض، فتم استدعاء رجال الطوارئ الطبية والأمن.

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وأوضحت أن رجال الإسعاف قاموا بنقل المعلمة إلى مستشفى العدان وقد لفظت أنفاسها الأخيرة، حيث رفعت المنطقة التعليمية تقريرا بالواقعة إلى قطاع التعليم العام للعلم، من جهة أخرى، لقيت معلمة مصرية أخرى مصرعها أثناء ذهابها إلى مدرستها في منطقة الأحمدي التعليمية للمراقبة في امتحانات الدور الثاني، إثر تعرضها لحادث مروري على طريق الدائري الخامس.

كما لفظت معلمة أردنية أخرى أنفاسها الأخيرة داخل سكن المدرسات بمنطقة الجابرية، قبل ذهابها إلى المدرسة الثانوية التي تعمل بها والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية.