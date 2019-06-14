بوتين: الهدف الرئيسي هو القضاء على البؤر الإرهابية في سوريا وإدلب على وجه الخصوص

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الهدف الرئيسي هو القضاء على البؤر الإرهابية في سوريا وإدلب على وجه الخصوص.

وأضاف بوتين في كلمته أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في بشكيك عاصمة قيرغيزستان: " إن إحدى الأولويات الرئيسية لمنظمة شانغهاي التعاون في مكافحة الإرهاب، لذا فمن الضروري منع الدعم المالي للإرهابيين، الناتج عن عائدات تهريب المخدرات.

يتبع…