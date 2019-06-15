أبو الغيط يزور السودان غدا للقاء البرهان وقيادات "الحرية والتغيير"

القاهرة- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، اليوم السبت، أنه "من المقرر أن يقوم الأمين العام بزيارة هامة إلى السودان يوم غد الأحد 16 يونيو/ حزيران".
وبحسب البيان، سيسعى أبو الغيط للتأكيد خلال الزيارة على "محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية".
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