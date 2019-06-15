أبو الغيط يزور السودان غدا للقاء البرهان وقيادات "الحرية والتغيير"

يجري الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، زيارة غدا الأحد، إلى السودان، للقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وعدد من قيادات قوى الحرية والتعبير وممثلي الحركات السياسية.

القاهرة- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، اليوم السبت، أنه "من المقرر أن يقوم الأمين العام بزيارة هامة إلى السودان يوم غد الأحد 16 يونيو/ حزيران".

وأوضح البيان أنه "من المنتظر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بكل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكذا مع عدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية".

وبحسب البيان، سيسعى أبو الغيط للتأكيد خلال الزيارة على "محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية".