وزير في حكومة صنعاء: دول العدوان والعالم ستتفاجىء بالسلاح والقدرات التي نمتلكها

وأضاف الشامي في حديث لقناة "الميادين"، اليوم الأحد، قائلا "نحن سنستمر في ضرب الأهداف العسكرية وسنتوسع إذا لم يتوقف العدوان".
وقال إن "الإمارات مشمولة في بنك الأهداف وهي الآن تتحسس رأسه"، مشيرا إلى أن "أي دولة تشارك في العدوان يجب أن تقوم بحساباتها الآن فأدوات الصراع ستتغير، وأي دولة تشارك في العدوان هي ضمن أهدافنا".
وأوضح "المعادلة التي أرسيناها هي بعد استنفاد الوسائل الدبلوماسية. المعادلة التي أعلناها تحمل المسارين الدبلوماسي والعسكري، وكل الاحتمالات العسكرية مفتوحة وهناك سلاح لدينا يتميز بالمدى البعيد والقدرة الكبيرة والتخفي".
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