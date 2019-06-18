حماية لمواطنيها... الكويت في طريقها لفرض رسوم على الوافدين

وتدرس لجنة تعديل التركيبة السكانية في الكويت، عددا من الإجرءات التي تنظم التركيبة السكانية، من خلال 3 محاور، وهي السيطرة على الفارق الكبير بين أعداد الجاليات، وتقليص العمالة الهامشية، وسد الثغرات القانونية.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة القبس الكويتية، إن لجنة تعديل التركيبة السكانية تقترح عدة خطوات أهمها:

— إيجاد "كوتا" لكل جالية لا يسمح بتجاوزها تكون بحسب احتياجات البلاد

— منع تمديد الإقامة للوافدين في القطاع الخاص بعد سن 65 عاماً.

— منع تحويل الإقامة في القطاع الخاص إلى كفيل آخر الا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات.

— منع التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

— الشروع في زيادة رسوم الإقامات بأسرع وقت ممكن ومساواتها بدول الجوار.

— تكثيف الحملات الأمنية لضبط وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة ورفع تقارير بأعدادها شهرياً.

— فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة تحدد بحسب المبالغ المحولة.

— الاستعجال في إيجاد مدن العزاب لأسباب أمنية لتقليص الجريمة ولسهولة السيطرة الأمنية.

— تشديد العقوبات الخاصة بإيواء العمالة المخالفة.