200 إجراء لمنع السفر يوميا في الكويت

كشفت بيانات إحصائية في الكويت عن منع 200 شخص من السفر يوميا، وبمعدل 6 آلاف شخص شهريا.

وقالت إدارة الإحصاء والبحوث بوزارة العدل الكويتية، إن "إجراءات أمر منع السفر بلغت 18314 أمرا خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 أي بمعدل يزيد على 6000 أمر منع سفر شهريا و200 أمر يوميا".

«العدل»: 6000 إجراء «منع سفر شهرياً» وفرع المطار الأعلى في رفعه بنسبة 29.1%https://t.co/om2Yi6L0md pic.twitter.com/btB3iJWn1G — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) June 17, 2019

وحسب الإحصائيات فإجمالي إجراءات منع السفر في الأقسام المختلفة بلغ 39788 إجراء خلال الربع الأول من عام 2019.