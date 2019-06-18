السعودية لدول العالم: لا تنقلوا سفاراتكم إلى القدس

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المملكة طالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأشار البيان، إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 م الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ومصادرة الأراضي، وأكد أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، معتبرا أنه خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية ، التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002م ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك خلال كلمة سفير السعودية لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين والدورة السادسة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي اختتم أعماله، اليوم الثلاثاء، في أبو ظبي.

وقال السفير السعودي: "قضية فلسطين هي القضية المركزية العربية الأولى، التي من خلالها نؤكد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط"، مضيفا: "التزمنا بالمبادرة وتمسكنا بجميع بنودها، ورفضنا القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونرفض كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين".