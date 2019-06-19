البرلمان العربي يبحث تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة

أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عن مشروع قرار لتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كجماعة إرهابية.

وقال السلمي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إنه سيتم التصويت على القرار أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي بدأت أعمالها بالقاهرة اليوم ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيرا إلى أن البرلمان لن يتوانى عن أي جماعة تستهدف المنشآت المدنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار إلى "تعمد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث مؤخرا في المملكة العربية السعودية بوصفه جريمة حرب، لافتا النظر إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني".

وقال إن البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم؛ مشيرا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أي مكان بالعالم.

وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الدكتور مشعل السلمي ، وبحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وهذا الهجوم هو الخامس في غضون أسبوع بطائرات مسيرة على مطار أبها بعد استهدافه بصاروخ كروز في 12 يونيو/حزيران الحالي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.