العراق: الصاروخ لم يؤثر على عمل شركة الحفر ولا الحقول الأخرى

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الأربعاء، أن عمل شركة الحفر العراقية والشركات النفطية الأخرى العاملة غرب البصرة، لم يتأثر بحادث إطلاق صاروخ كاتيوشا صباح اليوم على منطقة البرجسة النفطية، وأن الشركات الأجنبية العاملة هناك لم تخبرهم بمخاوف أو انسحابات من المنطقة.

وقال جهاد، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "صاروخ كاتيوشا سقط في الساعة 3:30 فجر هذا اليوم، بالقرب من مخيم لشركة الحفر العراقية، الإصابات كانت 3 إصابتهم خفيفة تمت معالجتهم".

كما أكد أن "حجم العمل لا يتحدد بمنطقة ضيقة، حجم العمل واسع يمتد إلى آلاف الكيلومترات، وبالتالي هذا الحادث لم يؤثر لا على العمل في شركة الحفر العراقية ولم يؤثر على الحقول الأخرى".

وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن سحب عاملين أجانب من تلك المنطقة أوضح المتحدث أن "انسحاب أي عاملين في أي حقل لن يؤثر على الإنتاج أو المخطط للإنتاج الوطني العراقي.. لم نتلق أي مخاوف من هذه الشركات هو حادث عرضي، وأي شركة هي مسؤولة عن تأكيد أو نفي أن كان لديها مخاوف أو انسحابات".

وكانت الشرطة العراقية قد أعلنتـ في وقت سابق، إن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد، مما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع "رويال داتش شل" و"إيني" الإيطالية.

في نفس السياق، ذكر مصدر أمني، أمس، إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في الجانب الأيسر من مدينة الموصل العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت متأخر من الليل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صاروخا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمال البلاد.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.