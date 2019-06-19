أمريكا: سننظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد السعودية إذا ظهرت وقائع إضافية في قضية خاشقجي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستنظر في اتخاذ تدابير جديدة ضد المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذا ظهرت وقائع جديدة في قضيته.

واشنطن — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحن ندرس بعناية التقرير الذي صدر للتو. لقد فرضنا قيودا على التأشيرات وعقوبات مالية ضد من لعب دورا في عملية القتل؛ يجب على السلطات السعودية الكشف عن كل الحقائق واستدعاء جميع المعنيين؛ إذا كانت هناك وقائع إضافية، فسننظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مقتل خاشقجي، أغنيس كالامارد، في تصريحات صحفية في جنيف، عقب إصدار أول تقرير لها حول القضية، "هناك ارتباط لولي العهد السعودي يجب التحقيق فيه".

هذا وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أمريكيين ضد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.

“Evidence points to the 15-person mission to execute Mr. Khashoggi requiring significant government coordination, resources and finances,” says @AgnesCallamard urging close look at role and culpability of MBS and other high level Saudi officials https://t.co/Bt6fPPbor1 pic.twitter.com/wV0rZqkRbv — Iain Levine (@iainlevine) June 19, 2019

يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا على تشريع يقضي بقطع المساعدات العسكرية عن حرب السعودية في اليمن.

من جانبه قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

قال الجبير عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء "لا جديد… المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام"، متابعا "يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".