قطر ترد على تصريحات السعودية حول "تغيير سلوك الدوحة"

ردت قطر، على لسان وزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على تصريحات وزير الدول السعودي، عادل الجبير، حول ملف الأزمة الخليجية والحوار مع الدوحة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية رومانيا، موقف بلاده الداعي لحل الأزمة الخليجية عبر حوار بناء وغير مشروط، وبعيدا عن المزايدات السياسية.

ونشر أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، تغريدة جاء فيها: "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إذا كانت المسألة مبنية على الاحترام فأهلا وسهلا وإذا كانت المسألة مبنية على الإملاءات فلكم دينكم ولي دين".

الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية:

اذا كانت المسألة مبنية على الاحترام فأهلا وسهلا واذا كانت المسألة مبنية على الاملاءات فلكم دينكم ولي دين https://t.co/UsFcxA0N1j — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) June 20, 2019

​وقال الجبير، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي إن "العلاقات مع قطر كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام.. نطلب منها وقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.. فاض الكيل منها وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معا".

كما تطرق الجبير في تصريحاته إلى ملف التوتر المتصاعد مع إيران، حيث قال: "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الحرب مع إيران.. الأمر يرجع حقا للإيرانيين".

وتابع "لقد أوضحنا أن لا أحد يريد الحرب، لا نريد الحرب، الولايات المتحدة لا تريد الحرب، لقد أوضحنا أيضا أن سلوك إيران العدواني يجب أن يتوقف".