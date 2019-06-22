تسجيل
11:04 22 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    مهاجرين غير شرعيين

    إنقاذ نحو199 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

    © REUTERS / Argiris Mantikos/Eurokinissi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن جهاز خفر السواحل الليبي، اليوم السبت، إنقاذ نحو 199 مهاجر كانوا على متن خمسة قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية.

    مهاجرون في مياه المتوسط
    © flickr.com / Niklas-B
    إنقاذ 213 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية
    طرابلس — سبوتنيك. وقال العقيد أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية الليبية التابعة للحكومة في طرابلس لوكالة "سبوتنيك" إن "دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) تمكنت خلال الأربعاء والخميس والجمعة 19 و20 و21 يونيو 2019، من إنقاذ 5 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 199 مهاجر غير شرعي، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة".

    وكشف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية عن الزوارق التي اشتركت بعملية الإنقاذ، مشيرا إلى ان الزورق فزان التابع لقطاع طرابلس قام بثلاث عمليات إنقاذ بواقع عملية واحدة لكل يوم تم إنقاذ ما مجموعه 66 مهاجر غير شرعي كانوا على متن ثلاث قوارب مطاطية، والزورق "تليل" من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة يوم الأربعاء 19 يونيو 2019، تمكن فيها من إنقاذ 30 مهاجر غير شرعي كانوا على متن زورق مطاطي، بينما الزورق "أوباري" من القطاع الأوسط قام أيضاً بعملية إنقاذ واحدة يوم الجمعة 21 يونيو 2019 تمكن فيها من إنقاذ 103 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي".

    وأكد قاسم أن المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة ،السودان، وجنوب السودان، والسنغال، والصومال، ومصر، اريتريا، وأثيوبيا، فضلا عن ثمانية من بنغلاديش، مشيرا إلى وجود عدد قليل من النساء من بين المهاجرين لم يتم التمكن من إحصائهم.

    وذكر الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم تم نقلهم والوصول بهم إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات ، نقطة طرابلس لحرس السواحل بالقاعدة، نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل، نقطة الخمس لحرس السواحل، حيث تم إنزالهم بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، الزاوية، الخمس".

    انظر أيضا:

    "الهجرة الدولية" تعلن غرق قارب مهاجرين قرب السواحل الليبية
    البحرية الليبية: إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية
    انضمام زورق دورية "أوباري" إلى قوة حرس السواحل الليبية
    البحرية الليبية تنقذ 116 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثلة ناتاليا باردو في على السجادة الحمراء خلال مراسم اختتام الحفل الـ 30 للمهرجان المفتوح للسينما الروسية كينوتافر
    بوتين يلتقي بأمير قطر... دببة تسير في شوارع روسيا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ
    الهجوم على الطائرة الأمريكية ربما بسبب الخطأ
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك