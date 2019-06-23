تعزيزات لقوات "النمر" تدعم التوقعات باستئناف العمليات العسكرية شمالي حماة

ورصد مراسل "سبوتنيك" في حماة وصول تعزيزات إضافية إلى محاور التماس في ريف حماة الشمالي الغربي، مشيرا إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت استقدام عدة مجموعات تعمل تحت إمرة العميد سهيل الحسن الملقب بـ (النمر).

وقال قائد إحدى المجموعات القتالية في المحاور المتقدمة لجبهة ريف حماة أن التعزيزات الجديدة تتخذ طابعا تكثيفيا نوعيا، وهي من جسم القوات المرابطة في جبهات ريف حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي بما في ذلك القرى التي استعادها الجيش السوري خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ورأى مراسل "سبوتنيك" في التعزيزات الجديدة مؤشرا مرجحا على نيّة الجيش استئناف عملياته العسكرية في الساعات القليلة القادمة.

وأكد أن القوة العسكرية الجديدة التي وصلت إلى المنطقة، ومن ضمنها قوات اقتحام تعمل ضمن مجموعات "النمر"، يعرف عنها تمتعها بخبرة كبيرة في ميدان القتال، وتمرسها الكبير في معارك التضاريس المتنوعة.

وبين المراسل أن جبهة ريف حماة الشمالية والشمالية الغربية، شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة متواصلة من الاستهدافات المدفعية والصاروخية والغارات الجوية المركزة على مواقع تابعة لتنظيم جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) والتنظيمات المتحالفة معه في اللطامنة وكفرزيتا والزكاة والأربعين وخان شيخون والهبيط ومعرتحرمة وترملا بين ريفي حماه وإدلب.

وأشار إلى أن الاستهدافات طالت خطوط إمداد ومراكز سيطرة وتحكم ومستودعات ذخيرة ومرابض إطلاق الصواريخ وأنفاق، إلى جانب بعض الأهداف التكتيكية المنتقاة من بنك أهداف كبير في المنطقة.