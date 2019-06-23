رئيس البرلمان اللبناني: لسنا بحاجة للمليارات وسنقاوم التوطين مع الفلسطينيين

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، أن لبنان لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة، مشددا على أن لبنان لن يخضع أو يقايض على ثوابته غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها رفض التوطين.

وقال بري في بيان تعقيبا على خطة السلام الأميركية التي أعلن أمس السبت بعض ملامحها صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير إنه "بانتظار موقف لبناني رسمي جامع وموحد حيال ما كشفه السيد جاريد كوشنير عراب ما يسمى صفقة القرن عن خطوات المرحلة الأولى من ما يسمى صفقة القرن والتي تتضمن استثمارا بمبلغ 50 مليار دوﻻر في عدد من الدول العربية ومن بينها لبنان ولكي ﻻ يفسر البعض الصمت الرسمي اللبناني قبوﻻ للعرض المسموم".

مضيفا "نؤكد على أن الاستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضا خصبة هو أي استثمار على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع بري "يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابته غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها رفض التوطين الذي سنقاومه مع الأشقاء الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة المشروعة".