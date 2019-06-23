شاهد كيف كرمت باكستان أمير قطر

منح رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، عارف علوي، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، وسام "نيشان باكستان" وهو أعلى وسام مدني في باكستان، وذلك تعبيرا عن عمق العلاقات التاريخية بين قطر وباكستان.

وأقيمت في عاصمة باكستان، إسلام آباد، مراسم منح الوسام بالقصر الرئاسي "قصر إيوان" وحضره أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير قطر وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بحسب وكالة "قنا".

الرئيس الباكستاني يمنح سمو أمير البلاد المفدى وسام "نيشان باكستان"، وهو أعلى وسام مدني في باكستان، وذلك تعبيرا عن عمق العلاقات التاريخية بين قطر وباكستان.#قنا pic.twitter.com/ilQwxvlbyE — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 23, 2019

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العديد من الأوسمة منها وسام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الإمارات عام 2004، ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من البحرين في العام ذاته، إضافة للوسام الأعلى للمجلس الأولمبي الآسيوي عام 2007.

هذا ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم أمس السبت إلى باكستان في زيارة رسمية تستمر يومين، واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمير قطر في القاعدة الجوية نور خان، حيث اقيمت مراسم استقبال رسمية.