نتائج عمليات "فتاكة" للقوات العراقية بدعم التحالف ضد "داعش"

كبدت القوات العراقية، اليوم الأحد، 23 حزيران/يونيو، الخلايا النائمة والمتخفية لتنظيم "داعش" الإرهابي، خسائر فادحة بالأرواح والأوكار، في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة:

"نفذ أبطال جهاز مكافحة الارهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية، وبإسناد من طيران الجيش العراقي، وطيران التحالف الدولي، عمليات نوعية استمرت ليومين منذ الحادي والعشرين ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابية "جنوبي منطقة الحضر وصولا إلى منطقة الصينية جنوب غربي مدينة الموصل "مركز نينوى، شمال بغداد".

وكشفت الخلية، عن عمليات انزال متعددة جرت مع تعقب، وتفتيش دقيق وفقا لقواعد اشتباك العمليات الخاصة.

وأفادت الخلية بأن العملية أسفرت عن تدمير 10 انفاق وكهوف، وقتل إرهابيين كانوا بداخلها، وحرق مستودعات خاصة بالعصابات الإرهابية تضم مواد للدعم اللوجستي.

وأكملت، كما تم قطع وتدمير طريق الامداد للإرهابيين بين قضاء الحضر، ومنطقة الصينية، والمناطق المحيطة بهما.

ونوهت الخلية إلى أن طيران التحالف نفذ 8 ضربات جوية على حيث نفذت ٨ ضربات جوية اهداف منتخبة ضمن منطقة الواجب الذي تكلل بالنجاح.

ويكرر "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عملياتها الأمنية في مدينة الموصل وغيرها، إلى جانب إزالة مخلفات الحرب، والألغام والمتفجرات التي تركها التنظيم الإرهابي، وكذلك تواصل عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.