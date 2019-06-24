وزير الخارجية المصري: القاهرة تتخذ جميع التدابير لضمان السلامة لاستئناف رحلات الطيران من روسيا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك جهدا مشترك بين روسيا ومصر لتعزيز القدرات المصرية بما يضمن أكبر قدر من الحماية للمطارات المصرية والطيران المدني، وأن مصر ستبذل كل ما في وسعها لتأمين الأمن بنسبة مائة بالمائة لمواطنيها وزائريها.

موسكو — سبوتنيك. وقال شكري في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: " أنا أؤكد أنها ليست مفاوضات بل هو جهد مشترك تقوم به مصر وروسيا الاتحادية للاستفادة من إمكانيات وقدرات وبرامج العمل لدى روسيا واستعدادها لمعاونة مصر وتعزيز القدرات والإمكانيات المصرية، لتوفير أكبر قدر للرعاية والحماية للمطارات المصرية وللطيران المدني لكافة الدول التي تقصد مصر".

وأكد وزير الخارجية المصري أن "مصر عازمة على أن توفر 100 بالمائة جهد لحماية مواطنيها وزائريها من مخاطر الإرهاب، ولكن ليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تقول إنها تضمن 100 بالمائة منع الاستهداف من قبل المنظمات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، لكن الجهد الدولي المشترك هو الكفيل بدحر هذه الظاهرة والقضاء عليها وحماية المواطنين من الأشرار".

مؤكدا العمل على " تعزيز قدرتنا الأمنية وأتصور أننا قريبون جدا من اطمئنان الجانبين، لأن كل الإجراءات قد وضعت ونفذت من أجل استعادة الطيران العارض [الروسي] إلى المناطق السياحية المصرية، ونسير من منطلق صيغة المكسب المشترك لكلا الطرفين وإن شاء الله سيكون هناك عودة قريبة لهذا الطيران العارض".

يتبع…