بالصور... محمد بن سلمان مع مايك بومبيو على كورنيش جدة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تجمع بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على كورنيش جدة.

والتقطت الصور أثناء تناول ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، طعام الغذاء في أحد المطاعم المطلة على كورنيش جدة.

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ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتناول طعام الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد المطاعم على كورنيش #جدة. pic.twitter.com/WRHsFaDpEc — أخبار عاجلة (@News_Brk24) June 24, 2019

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، قبل زيارته المتوقعة إلى الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.