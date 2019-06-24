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    سيرجي لافروف

    موسكو: يجب حل الموقف في منطقة الخليج عن طريق الحوار

    © Sputnik . Максим Блинов
    العالم العربي
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    قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يجب حل الموقف في منطقة الخليج عن طريق الحوار.

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إيران 26 مايو/ أيار 2019
    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
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    موسكو — سبوتنيك. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو تعتبر نهج خط الولايات المتحدة لعزل إيران غير بناء.

    وقال لافروف في إحاطة عقب مباحثات 2+2 مع ممثلي مصر: "ننطلق من حقيقة أن الموضوع الإيراني يقلق إسرائيل والأميركيين، ليس فقط فيما يتعلق بسوريا، وإنما في المنطقة ككل. نعتبر أن هذا النهج غير بناء، وهو إخضاع كل النهج السياسي في منطقة معينة للصراع مع دولة واحد، وتطويع هذا النهج لعزل لهذه الدولة، واتهامها بجميع الخطايا، دون اللجوء إلى التحقيق في حوادث معينة، هذا أمر غير بنَاء".

    وعلى صعيد الوضع في سوريا أكد الوزير الروسي أن موسكو تعمل مع الأمم المتحدة من أجل استكمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.

    وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعًا مع نظيره المصري سامح شكري، في موسكو، قبل بدء المحادثات بين وزراء الخارجية والدفاع في روسيا ومصر، وفق صيغة "2 +2".

    وقال لافروف في اجتماع مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري: "الوضع في المنطقة في حالة تبرر اليوم، تواتر اجتماعاتنا. أعول على بحث حالة علاقاتنا الثنائية بالتفصيل، والتي تتطور في جميع الاتجاهات وبفعالية كبيرة، ومن ثم يتعين علينا عقد الجولة الخامسة من الحوار وفق صيغة "2 +2" بمشاركة زملائنا من وزارة الدفاع "".

    ووفقا له، فإن صيغة "2 +2" هي صيغة فريدة من العلاقات.

    وأضاف لافروف بأن " تأسيسها وتشغيلها المنتظم يؤكدان على طبيعة علاقاتنا، التي اكتسبت جودة الشراكة الاستراتيجية والتعاون الشامل".

    ويقوم وزير الخارجية المصري، سامح شكري بزيارة إلى روسيا لإجراء محادثات مع الجانب الروسي، وفق صيغة "2+2"، وذلك برفقة وزير دفاع بلاده، محمد أحمد زكي. ويعتبر هذا اللقاء الخامس بين الطرفين وفق هذه الصيغة.

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    أخبار الخليج, أخبار روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, الخليج, روسيا
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