ملك البحرين يستقبل وفدا أمريكيا على هامش ورشة المنامة الاقتصادية

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفدا أمريكيا على هامش مشاركته في مؤتمر البحرين الاقتصادي للاستثمار في فلسطين، بينهم مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفين مينوتشن، والمبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك.

القاهرة — سبوتنيك. أفادت "وكالة أنباء البحرين" الرسمية اليوم الثلاثاء "استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر القضيبية اليوم، السيد ستيفن مينوتشن، وزير الخزانة الأمريكي، والسيد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والسيد جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، والسيد براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال ورشة: السلام من أجل الازدهار، التي تستضيفها مملكة البحرين".

وأضافت الوكالة "أعرب جلالة الملك عن تقديره لحرص فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة التاريخية بين البلدين".