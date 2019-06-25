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    خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي يلقي كلمة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو (24 أبريل/نيسان 2019)

    الأمير خالد بن سلمان يعلق على عملية القبض على زعيم "داعش" في اليمن

    © Sputnik . Grigory Sysoev
    العالم العربي
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    قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إن عملية القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) تمت في وقت قياسي.

    صورة أرشيفية لعناصر القوات الخاصة السعودية
    © AFP 2019 /
    بالفيديو... لحظة القبض على أمير "داعش" في اليمن
    وأعرب الأمير خالد في تدوينة اليوم الثلاثاء، عن اعتزازه بقدرات الجيش السعودي الذي نجح في القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن.

    وقال الأمير إن العملية التي قام بها "جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن".

    وأوضح نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على "تويتر" أن "عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع".

    وأضاف الأمير خالد أن "ولي العهد قال (سندمر التطرف)، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا".

    وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر".

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المالكي قوله "إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له".

    وقال العقيد المالكي في بيان "إن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و(3) أطفال".

    وتابع أن "التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعمليه الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال المتواجدين بالمنزل".

    وأشار إلى أن "العملية استمرت مدة 10 دقائق منذ بداية الهجوم، وتم إلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، ونتج عن العملية إلقاء القبض على زعيم التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أية أضرار جانبية بالمدنيين".

    وأسفرت العملية أيضا عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات.

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