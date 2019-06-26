سلطنة عمان تقرر فتح سفارة لها في فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، اعتزامها فتح سفارة للبلاد في فلسطين، مشيرة إلى أن وفد من الخارجية سيتوجه لرام الله لمباشرة إجراءات الافتتاح.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء: "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".

استمرارا لنهج #السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة #فلسطين على مستوى سفارة.وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية الى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) June 26, 2019

وكانت الخارجية العمانية قد نشرت على صفحتها على "تويتر" نص البيان الصادر عنها.