حميدتي: لا يوجد لدى روسيا أجندة في السودان

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه لا يوجد لدى روسيا أجندة في السودان، وهي على معرفة عميقة بما يحدث في الخرطوم، مضيفا: "لذلك انحازت إلى الطريق الصحيح".

موسكو — سبوتنيك . وأوضح حمدان دقلو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 26 يونيو / حزيران: "بالنسبة لإخواننا الروس والصينيين، هم يعلمون ماذا يجري في السودان، ولديهم معرفة عميقة بالشيء، الذي تقوم به القوات المسلحة، وعندهم معلومات حقيقية".

وتابع: "الروس ليس لديهم أجندة في السودان، لذلك انحازوا إلى الطريق الصحيح".

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، مجيبا عن سؤال حول أهمية الدعم الروسي للمجلس العسكري: "أولا، نريد أن نشكر الدولة الروسية، هم أناس صادقين، وهم على معرفة بنظام الإنقاذ، وتعاونوا معنا بنظام الإنقاذ، وعندهم خبراء وصلوا السودان، اقتصاديين وزراعيين وإعلاميين".

واستطرد: "عرف الروس ماذا يدور بحكومة الإنقاذ، ووصلوا إلى نفس النتيجة، التي وصل لها الشعب السوداني، لذلك وقفوا إلى هذا الموقف".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.