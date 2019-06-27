لبنان: المتقاعدون العسكريون يقطعون الطرقات في مختلف المناطق

أقدم عسكريون متقاعدون في لبنان، صباح اليوم الخميس، على قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك اعتراضا على الموازنة الجديدة التي تؤثر على مكتسباتهم.

وقام المتقاعدون بقطع طريق ضهر البيدر الدولي الذي يربط البقاع الأوسط بالعاصمة اللبنانية بيروت.

تم قطع السير على اوتوستراد #كازينو_لبنان بالاتجاهين حالياً https://t.co/wiIWhdj2eV — التحكم المروري (@tmclebanon) June 27, 2019

ورفع المتقاعدون الأعلام اللبنانية وشعار الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية، وافترش المعترضون الأرض اعتراضا على الموازنة التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

المحتجين:العسكريين المتقاعدين ✍️

(للمطالبة بعدم المس بحقوقكم من الضريبة على رواتبكم التقاعدية والتقديمات المدرسية و الطبية). 🌹 https://t.co/WKLmKiqhVb — سالم زهران (@salemzahran05) June 27, 2019

وعلق الإعلامي اللبناني، سالم زهران، على حسابه الشخصي على "تويتر" عن حراك العسكريين المتقاعدين بالقول "المحتجون:العسكريون المتقاعدون للمطالبة بعدم المس بحقوقكم من الضريبة على رواتبكم التقاعدية والتقديمات المدرسية والطبية".