لبنان: المتقاعدون العسكريون يقطعون الطرقات في مختلف المناطق

وقام المتقاعدون بقطع طريق ضهر البيدر الدولي الذي يربط البقاع الأوسط بالعاصمة اللبنانية بيروت.
تم قطع السير على اوتوستراد #كازينو_لبنان بالاتجاهين حالياً https://t.co/wiIWhdj2eV— التحكم المروري (@tmclebanon) June 27, 2019
ورفع المتقاعدون الأعلام اللبنانية وشعار الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية، وافترش المعترضون الأرض اعتراضا على الموازنة التي وضعتها الحكومة اللبنانية.
المحتجين:العسكريين المتقاعدين ✍️— سالم زهران (@salemzahran05) June 27, 2019
(للمطالبة بعدم المس بحقوقكم من الضريبة على رواتبكم التقاعدية والتقديمات المدرسية و الطبية). 🌹 https://t.co/WKLmKiqhVb
وعلق الإعلامي اللبناني، سالم زهران، على حسابه الشخصي على "تويتر" عن حراك العسكريين المتقاعدين بالقول "المحتجون:العسكريون المتقاعدون للمطالبة بعدم المس بحقوقكم من الضريبة على رواتبكم التقاعدية والتقديمات المدرسية والطبية".
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