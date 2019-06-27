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08:08 27 يونيو/ حزيران 2019
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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان

    قرار من الملك سلمان وولي العهد بشأن العسكريين

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    أعلن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، تبرع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخدمة "فُرِجَت" في مرحلتها الثانية.

    علم المملكة العربية السعودية
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    أمر ملكي سعودي بمناسبة شهر رمضان
    وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعلن "الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ عشرة ملايين ريال، وتبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بمبلغ خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى تبرع وزير الداخلية بمبلغ مليوني ريال لخدمة "فُرِجَت" في مرحلتها الثانية".

    وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن ذلك جاء خلال تدشين الأمير عبد العزيز بن سعود في جدة مساء أمس الأربعاء، للمرحلة الثانية من خدمة "فُرِجَت" التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

    ورفع وزير الداخلية السعودي، أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على تبرعهما السخي لخدمة "فُرِجَت.

    انظر أيضا:

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