انفجاران في العاصمة التونسية

وبحسب موقع "العربية الحدث"، وقع انفجار إلى جوار السفارة الفرنسية في العاصمة التونسية.

وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة قرب مقر السفارة الفرنسية في بالعاصمة تونس بعد تفجير استهدف سيارة شرطة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بإصابة اثنين من أفراد الأمن في انفجار بوسط تونس العاصمة.

وأكدت وزارة الداخلية وقوع انفجار ثان، وإصابة ضابطي شرطة وثلاثة مدنيين بعد هجوم انتحاري على شرطة في وسط تونس.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس، بوقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتلى وجرحى.

وحسب "سكاي نيوز" ذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يضم عددا من المؤسسات، ويتميز باكتظاظه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وقال شهود إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن رجلي أمن وثلاثة مدنيين أصيبوا، في التفجير.

في المقابل، كشفت مصادر محلية إصابة 4 أشخاص ومقتل آخرين، لم يحدد عددهم بعد، في الانفجار الأول.

أما الانفجار الثاني فاستهدف وحدة مكافحة الإرهاب في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. ولم يعرف بعد ما إذا كان التفجير الثاني خلف خسائر بشرية.