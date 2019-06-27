الجيش الليبي يشن هجوم واسعا جنوب طرابلس... وعمليات عسكرية هي الأكبر خلال الساعات القادمة

شنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، هجوما واسعا في محور وادي الربيع جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تشن هجوم قوياً في محور وادي ربيع جنوب طرابلس"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية بالتقدم والآن بدأت قواتنا بالتقدم الفعلي".

وأضاف العبيدي، إلى أن "التقدم مستمر لقواتنا مع تراجع مليشيات حكومة الوفاق وانسحابها من مواقعهم الدفاعية حيث سيطرت كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 على تلك المواقع بعد انسحابهم".

يذكر أن كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 128 من أكبر وحدات الجيش الليبي من حيث عدد الإفراد والعتاد بين أسلحة ثقيلة وخفيفة ويتمركزان في محور وادي الربيع منذ انطلاق العمليات العسكرية في طرابلس.

وأكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي على أن "آمر غرفة العمليات الكرامة الرئيسية اللواء عبدالسلام الحاسي، يتابع باستمرار سير المعارك القتالية بجميع محاور القتال"، مؤكداً أن "أستمرار العمليات العسكرية وقتال كل من يهدد أمن المدنيين في العاصمة.

وتابع "الوضع في مدينة غريان لم يؤثر في قواتنا المسلحة بل زادهم إصرارا وعزيمة على تحرير كل المدن الليبية غربي البلاد من قبضة المليشيات المسلحة والإرهابيين".

وأوضح العبيدي أن "مدينة غريان سترجع في القريب العاجل وخروج غرفة عمليات الكرامة منها كانت من أجل حماية المدنيين وعدم تعرض المدنيين للخطر"، موضحاً بأن "الوضع في جميع محاور القتال الغرب الليبي ممتازة وقواتنا في مواقعها وستكون هناك عمليات عسكري هي الأكبر من نوعها في الساعات القادمة".

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من نيسان/أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".