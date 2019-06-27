الكشف عن تفاصيل المقترح الأفريقي الإثيوبي المشترك

بعد أن تسلم المجلس العسكري الانتقالي السوداني و"قوى الحرية والتغيير" مقترحا مشتركا من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، كشفت مصادر مطلعة تفاصيليه لوكالة "سكاي نيوز عربية".

فوفقا للوكالة، نص المقترح على أن يتم تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء حسب مقترح الوساطة السابق، على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي، الذي لم يحسم في المقترح.

وتتكون الحكومة السودانية المقترحة من 18 وزيرا، فيما يضم المجلس السيادي 7 عسكريين و7 مدنيين، وشخصية أخرى مدنية تُنتخب بالتوافق.

ويشهد السودان، مرحلة انتقالية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي، إثر حراك شعبي، وتولي مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.