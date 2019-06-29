"العسكري السوداني" يحمل قوى الاحتجاج المسؤولية عن نتائج مسيراتها

حمل المجلس العسكري السوداني، اليوم السبت، قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة للمجلس، المسؤولية عما يترتب على الصعيد الأمني جراء مسيرات قوى الاحتجاج المقررة غدا الأحد.

وفي بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية، قال المجلس، "لقد أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن مسيرة يوم غد الأحد، الموافق 30 يونيو/ حزيران في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك".

#السودان #سونا| العسكري يحمل قوى الحرية تبعات مسيرة الأحد



حمل المجلس العسكري الانتقالي قوى إعلان الحرية والتغيير اي تبعات تتعلق بامن الوطن والمواطن او اي ضرر يلحق بهم من جراء مسيرتهم المعلن عنها غدا الاحد 30 يونيو. كما حمل المجلس العسكري، في بيان له تلقت (سونا) نسخة منه، pic.twitter.com/qMYzrRG14M — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 29, 2019

​وتابع البيان، "نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أية روح تزهق في هذه المسيرة، أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.