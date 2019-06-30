حكومة الوفاق الليبية ترد على دعوة حفتر لإسقاط الطائرات التركية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي التابع لحكومة الوفاق، أمس السبت، إدانته لتهديد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بإسقاط الطائرات التركية واستهداف سفنها في البحر المتوسط.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي رفضه لهذه التهديدات، محملا المسؤولية كاملة لقيادة "الجيش الوطني الليبي عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها على الأراضي الليبية".

بيان للمجلس الرئاسي pic.twitter.com/yuK6xjXmwD — حكومة الوفاق الوطني (@LGNAMedia) June 29, 2019

وأشار المجلس في بيانه أن التهديدات هي دعوة للفتنة والكراهية وترويع الناس، وتحريض على القتل على الهوية، مشيرا إلى أن ذلك سيسبب كوارث جسيمة.

كما اعتبر البيان أن الدعوة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا المجلس الرئاسي البعثة الأممية لدى ليبيا والمجتمع المدني إلى أن بيان موقفهما من هذه التصريحات غير المسبوقة، واتخاذ مواقف واضحة حيالها.