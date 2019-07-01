التحالف الدولي يعلن استهداف قياديين من تنظيم "القاعدة" في شمال غرب سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أنه استهدف، أمس الأحد، اجتماعا يضم قياديين في أحد التنظيمات المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، في شمال غرب سوريا.

ووفقا لبيان التحالف، الليلة الماضية، فإن الغارة الجوية استهدفت قيادة تنظيم القاعدة في سوريا، حيث قصفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب، حسبما نقل موقع "العربية".

وأشار البيان إلى أن العملية "استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء".

يذكر أن التحالف الدولي اعترف، في نهاية مايو/ أيار الماضي، بمقتل أكثر من 1300 مدني " دون قصد" في غارات شنها في سوريا والعراق في العام 2014 منذ بدء عملياته للقضاء على تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

ونقل موقع الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عن التحالف الدولي، قوله في بيان: "إنه شن 34502 غارة بين آب/أغسطس العام 2014 ونهاية نيسان/أبريل 2019، وخلال هذه الفترة وإستناداً إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة — عملية العزم الصلب تقییماً، ومن المرجّح، أنَّ ما لا يقل عن 1302 مدنيا قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف". وأوضح التحالف أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.