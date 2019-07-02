فيديو مثير يحدث ضجة بالممكلة... رهف القنون بصحبة شاب وأمير سعودي يعلق

علق الأمير السعودي، سطام بن خالد، على مقطع فيديو ظهرت فيه السعودية اللاجئة إلى كندا، رهف القنون، برفقة شاب تتحدث له عن السبب الحقيقي لهروبها من المملكة.

وقال الأمير سطام، في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أين الذين دافعوا عنها؟ أين الذين قالوا تبحث عن حريتها؟ هل هذه هي الحرية التي يبحثون عنها؟ هل رفض الأهل للانحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشددا؟ هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشددا؟".

وأشار إلى أن رهف "خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الانتهاء منها".

وظهرت القنون في الفيديو، برفقة شاب سعودي يعيش في كندا، وتحدثت له عن سبب هربها من السعودية، مؤكدة أنها هربت من "تشدد أسرتها، ولو بقيت أكثر لديهم لقتلوها"، ليقاطعها صديقها، الذي لم يكشف عن هويته، ويشير إلى أسباب أخرى لهربها "لا أخلاقية".

أين الذين دافعوا عنها ؟

أين الذين قالوا تبحث عن حريتها ؟

هل هذه هي الحريه التي يبحثون عنها ؟

هل رفض الأهل للإنحلال الأخلاقي والسلوكي أصبح تشدد ؟

هل خوف الأب والأم على أبنائهم أصبح تشدد ؟

بالنهايه خسرت دينها ووطنها وأهلها لتصبح سلعة مصيرها الشارع عند الإنتهاء منها pic.twitter.com/enpjJPERUz — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 30, 2019

وأثارت قصة رهف القنون التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.